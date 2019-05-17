BM’den Venezuela’daki tarafların Norveç görüşmelerine destek

BM Genel Sekreteri Guterres, Norveç’te Bolivarcı Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında yapılan görüşmeleri desteklediklerini açıkladı.

Venezuela’da ABD’nin darbe girişiminin ardından siyasi krize son vermek için Bolivarcı hükümet ile muhalefetten bazı temsilciler arasında ilk temasın Norveç’te gerçekleştiği bildirildi.

Venezuela’nın Cenevre’deki BM Temsilcisi Jorge Valero, hükümet ile muhalefetin demokratik kanadından oluşan bir heyet arasında diyaloğun Oslo’da sağlandığını söyledi.

Norveç hükümeti de bugün yaptığı açıklamada Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında arabuluculuk yaptığını doğruladı. Norveç hükümeti görüşmelerin henüz yoklama (istikşafi) aşamasında olduğunu açıkladı. Norveç medyasında görüşmelerin birkaç gündür Oslo’da sürdüğü haberlerine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Norveç’teki görüşmeleri tamamen desteklediğini belirterek bunun Venezuela’da barışçıl bir çözüme katkı sağlayacağını kaydetti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise daha sakınımlı bir dil kullanarak, durumun "karmaşık" olduğunu ve görüşmelerden çıkacak sonucu öngörmenin henüz mümkün olmadığını söyledi.

MADURO ULUSLARARASI TEMAS GRUBU'YLA GÖRÜŞTÜ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Miraflores Başkanlık Sarayı’nda Uluslararası Temas Grubu üyeleriyle görüştü. Toplantıyı Twitter hesabından duyuran Maduro “Venezuela’yı ziyaret eden Uluslararası Temas Grubu ile önemli bir toplantı. İç sorunları diyalog yoluyla çözme isteğimi ifade ettim ve ABD imparatorluğunun halkımıza karşı ekonomik saldırıları hakkında konuştuk” dedi.

Venezuela Ulaştırma Bakanlığı toplantıya İspanya, İtalya, Portekiz, İsveç ve Uruguay’dan yetkililerin katıldığını duyurdu. Uluslararası Temas Grubu sekiz Avrupa ülkesi, AB ve dört Latin Amerika ülkesinden oluşuyor. Toplantıda AB Dış İlişkiler Servisi temsilcisi ile AB büyükelçisinin de hazır bulunduğu bildirildi.