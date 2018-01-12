BM'den Trump'ın 'bok çukuru' açıklamasına tepki

Donald Trump’ın sarfettiği “bok çukuru ülkeler” ifadesine Birleşmiş Milletlerden yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Amerika ve Afrika ülkelerini kastederek "bok çukuru ülkelerden neden göçmen alıyoruz?" şeklindeki sözlerine Birleşmiş Milletlerden yanıt geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Trump'ın açıklamalarının "şok edici ve utanç verici" olduğunu söyledi.

Colville, yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerini tanımlamak için "ırkçı" dışında bir sözcük olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili milletvekilleri ile "tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi" üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği iddia edilmiş, Beyaz Saray'dan bir yalanlama gelmemişti.

Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı belirtilerek Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç'ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı ifade edilmişti. ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta önce de Haitililer için "hepsi AIDS'li" ifadesini kullandığı bildirilmişti.