BM'den Trump'a uyarı: Gazetecileri hedef gösterme

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Trump'ın medyayı hedef alan açıklamalarının gazetecilerin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın medyayı hedef alan açıklamalarının gazetecilerin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Komisyonu'nun İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye ile Amerikan Devletleri Örgütü ifade özgürlüğü özel raportörü Edison Lanza yaptıkları ortak açıklama yaptı.

"Trump'ın saldırıları, gazetecilik yapma güvenini sarsmaya ve ispatlanabilir gerçekler üstünde kuşkular yaratmak için tasarlanmış stratejik saldırılardır" denilen açıklamada, "Bu saldırıların gazetecilere şiddet eylemlerini arttırma tehlikesinden endişeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

Trump daha önceki açıklamalarında medya için "Amerikan halkının düşmanı, yalan haber yapıyorlar" demişti.

Özellikle, ABD'de yayın yapan Capital Gazzette'ye dönük kanlı saldırının ardından, Trump'ın basını hedef gösteren açıklamalarının gazetecileri tehdit ettiğine dikkat çekilmişti.

Trump'ın gazetecileri hedef gösteren açıklamalarına son vermesi istendi.