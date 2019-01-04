BM’den Kaşıkçı açıklaması: Suudi yargılaması yetersiz

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beş kişi hakkında idam talep edilen ilk duruşmanın ardından BM’den açıklama geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan’daki yargılamanın yetersiz olduğunu belirterek bağımsız soruşturma istedi.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’da açılan davanın beş kişi hakkında idam talep edilen ilk duruşmasının ardından Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’daki dava sürecinin ne kadar adil yürütüldüğünü değerlendirmenin mümkün olmadığı ancak bu davanın her koşulda yetersiz olduğu belirtildi.

Sözcü Ravina Shamdasani yaptığı açıklamada, BM’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası bağımsız bir soruşturma yürütülmesi talebini yineledi.

Suudi Arabistan’daki davada beş sanık hakkında idam talep edilmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin her zaman ölüm cezasına karşı olduğunu dile getirdi.

