BM’den İdlib mutabakatına uyma çağrısı

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin İdlib bölgesinde çatışan tüm taraflara, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylülde varılan anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İdlib’le ilgili olarak "BM, çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül ayında varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet ediyor" dedi.

Bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamada Dujarric, “Suriye'deki gerginliği azaltma bölgesinin kuzeybatısında özellikle de Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyindeki silahlı çatışmaların insani etkilerinden dolayı alarm halindeyiz” dedi.

Çatışan tarafları Türkiye ile Rusya arasında geçen Eylül ayında varılan ateşkes anlaşmasına uymaya çağıran Dujarric, “Ayrıca tüm tarafları, uluslararası hukuk çerçevesinde sivilleri ve sivil altyapıları korumaya, ayrım gözetme ve orantılılık ilkelerine saygı duymaya çağırıyoruz" diye konuştu.

İDLİB MUTABAKATI

Türkiye ile Rusya arasında Eylül’de varılan mutabakata göre belirlenen gerilimi azaltma bölgesinden cihatçı grupların çıkması gerekiyordu ancak cihatçı gruplar mutabakata uymamış, İdlib’den Suriye ordusu mevzilerine saldırılarına devam etmişti.

Gerilimi azalma bölgesindeki ihlallere ve saldırılara karşı eli kolu bağlı durmayacaklarını açıklayan Suriye, Hama-İdlib ekseninde Heyet Tahrir’uş Şam başta olmak üzere cihatçı gruplara karşı operasyonlara başlamıştı.

Rusya da hava saldırılarıyla Suriye ordusunun operasyonlarına destek vermişti.

Son olarak önceki gün Suriye ordusuyla cihatçılar arasında 3 günlük ateşkes sağlandığı açıklanmış ancak cihatçı gruplardan ateşkese uymayacakları açıklaması gelmişti. Bu açıklamalar sonrası Türkiye’nin bir gözlem noktası vurulmuş ve 3 asker yaralanmıştı. Rusya saldırının ardından Ankara’nın verdiği koordinatlar doğrultusunda saldırıda bulunan cihatçı militanlara yönelik operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

