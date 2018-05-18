BM'den Gazze için bağımsız soruşturma kararı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı kınayarak, bağımsız soruşturma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı kınadı. Toplantıdan, Gazze’deki olayları araştırmak için bağımsız soruşturma komisyonu kurma kararı çıktı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Cenevre'deki toplantıda, Gazzelilerin fiilen "zehirli bir varoşa hapsedildiklerini", İsrail işgalinin son bulması gerektiğini söyledi.

El Hüseyin, Gazze konulu olağanüstü oturumda "iki tarafın can kayıpları arasındaki uçurum İsrail tarafından tamamen orantısız güç kullanıldığına işaret ediyor" diye konuştu.

