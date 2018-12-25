BM’den ABD’de gözaltında ölen 7 yaşındaki çocukla ilgili soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler özel raportörü, 8 Aralık’ta ABD’de gözaltında yaşamını yitiren 7 yaşındaki Guatemalalı kız çocuğuyla ilgili kapsamlı ve bağımsız soruşturma açılmasını talep etti.

ABD’nin Meksika sınırından ülkeye girdikten sonra babasıyla birlikte gözaltına alınan ve iki gün sonra yaşamını yitiren 7 yaşındaki Guatemalalı kız çocuğu Jakelin Caal Maquin’in cenazesi ülkesi Guatemela’ya götürüldü.

Birleşmiş Milletler’in göçmenlerin insan hakları konusunda özel raportörü Felipe González Morales, Jakelin’in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi için Cenevre’deki yetkililer aracılığıyla ABD Dışişleri Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

6 Aralık’ta ABD Gümrük ve Sınır Devriyeleri tarafından New Mexico’da babasıyla birlikte gözaltına alınan Jakelin, aradan 48 saat geçmeden yaşamını yitirmişti. Yetkililer Jakelin’in susuzluğa bağlı kalp durması sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Jakelin’in babası Nery Gilberto Caal gözaltına alınmadan önce kızının hasta olmadığını, gözaltında kendilerine su ve yiyecek verilmediğini söylemişti.

BM raportörü, Jakelin’in ölümüyle ilgili kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma açılmasını ve ailenin yasal süreçte temsil edilmesini ve kendilerine çeviri desteğinin sağlanmasını talep etti.

BM raportörü ölümlerin önüne geçebilmek için ABD’nin göçmen çocukları gözaltına alması uygulamasına derhal son vermesi gerektiğini ve Trump yönetiminin göçmen sisteminin başarısızlığını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

İngiliz gazetesi Guardian’a konuşan González, pek çok uluslararası insan hakları kuruluşunun göçmen çocukların gözaltı merkezlerinde tutulmaması konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu dile getirdi.

González “Bir kişi, özellikle bir çocuk, bir devlet tarafından gözaltına alınıyorsa o devlet onun haklarını güvenceye almak zorunda. Devletlerin sınırlarına gelen göçmenlere bakma yükümlülüğü var, onlara insanlık dışı koşullarda hayvanlar gibi davranamazlar. Bu vakada böyle olduğunu söylemiyorum ancak ABD’nin bu açıdan bir sorumluluğu sözkonusu” diye konuştu.

Öte yandan Jakelin’in cenazesi dün ülkesi Guatemala’ya getirildi. AP’nin haberine göre Guatemala Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marta Larra, Jakelin’in ölümüyle ilgili soruşturmayı izlemesi ve ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı’na nota verdiklerini açıkladı.

