BM'de Venezuela taraflaşması

BMGK'nın Venezuela'nın görüşüldüğü oturumunda ABD Venezuela'nın Daimi Temsilcisinin akreditasyonunun iptalini isterken, Rusya ABD'ye Venezuela halkının liderini belirleme hakkını tanıması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Venezuela gündemli oturumda keskin taraflaşma yaşandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, BMGK'dan Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisinin akreditasyonun iptal edilmesini ve ülkesinin devlet başkanı olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcisinin tanınmasını talep etti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise ABD'nin bölgeyi kontrol etmek konusundaki jeopolitik çıkarlarına dikkat çekti ve Venezuela halkının liderini seçme hakkını tanıması çağrısı yaptı.

AKREDİTASYONUN İPTALİNİ İSTEDİ!

ABD Başkan Yardımcısı Pence, BMGK'da Venezuela'daki insani durumun görüşüldüğü oturuma katıldı. Konseydeki konuşmasında Maduro yönetimine sert eleştiriler yönelten Pence, Venezuela'da ''her 10 kişiden 9'unun yoksulluk içinde yaşadığını'', ''hırsızların banka değil, yemek için restoran soyduğunu'' iddia etti. Maduro yönetiminin sadece Venezuela'nın değil bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini savunan Pence, BMGK'ya Venezuela'nın BM Daimi Temsicisi Samuel Moncada'nın akreditasyonunun iptal edilmesi ve geçici devlet başkanı olarak tanıdıkları Guaido'nun temsilcisinin tanınması çağrısı da yaptı.

Mike Pence, Venezuela'nın BM Daimi Temsicisi Samuel Moncada'ya bakarak yaptığı konuşmasında, "Sayın Büyükelçi siz burada olmamalısınız. Venezuela'ya dönmeli ve Nicolas Maduro'ya zamanın dolduğunu ve gitmesi gerektiğini söylemelisiniz." dedi. Pence ayrıca, ilerleyen günlerde Guaido'nun BM tarafından tanınması için bir tasarı sunacaklarını söyledi.

Maduro yönetimine verdiği destekten dolayı Küba'yı da eleştiren Pence, ABD'nin Küba'ya ''ilave yaptırımlar açıklayacağını'' sözlerine ekledi.

'DİĞER ÜLKELERE MÜDAHALEYİ KESİN'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin yardımının arkaplanında yatan gerçek niyetlerini sorgulayarak Venezuela'nın dostça olduğu sürece gerçek bir uluslararası yardımı reddetmediğini vurguladı. Nebenzya Venezuela'daki mevcut durumu değerlendirirken ABD'nin bölgeyi kontrol etme isteği ve jeopolitik çıkarları üzerinde de durdu. “Amerika'yı yeniden 'büyük' hale getirmek istiyorsanız, diğer ülkelerin çıkarlarına müdahale etmeyi durdurun” diye konuşan Nebenzya “Venezuela bölgedeki jeopolitik etki için bir pazarlık kozu oldu” ifadesini kullandı. Rus temsilci konuşması “ABD'yi Venezuela halkının kendi liderini seçme hakkını tanımaya çağırıyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.

ÇİN GELİŞMELERİ İZLİYOR

Ülkesinin Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Çin'in BM Temsilcisi Liu Jieyi, Çin'in ilk insani yardım paketinin 29 Mart'ta teslim edildiğini hatırlattı. Tek taraflı yaptırımların durumu kötüleştirmekten başka bir sonuç vermeyeceğini belirten Liu, sorunların böyle çözülmesinin ve barışın gelmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Güney Afrika temsilcisi Jerry Matjila, ülkesinin Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri müdahaleye karşı olmanın ötesinde BM'den yardımların bağımsızlığı ve tarafsızlığına saygı duymasını istedi.

'YALANLARI DÜZELTMEK İÇİN KONUŞACAĞIM'

Daha sonra söz alan Venezuela Büyükelçisi Samuel Moncada ABD'nin ülkesinde neler yaşandığıyla ilgili değerlendirmelerini şiddetle reddetti. “Burada konuşmaya gelirken bizden beklenen Venezuela hakkında söylenen yalanları düzeltmek diye düşünüyorum” diye konuşmasına başlayan Moncada ABD'nin Venezuela'nın kaynaklarını yağmalamaya çalıştığını ve daha dün bir darbe girişimine daha kalkıştığını söyledi.

ABD tutumunu reddettiğini belirten Moncada “Venezuela'yı temsil eden tek devlet Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'dir” dedi. Moncada bahsedilen insani krizin “Venezuela hükümeti hakkında yayılan yalanların bir parçası” olduğunu kaydetti.

GUAIDO DEVAM EDİYOR

BM'de Venezuela görüşülürken Guaido yandaşları da yine “protesto” için sokağa çıktı. Guaido'nun hepsini dolaşarak konuşma yaptığı protesto noktalarında katılımın giderek düştüğü görüldü.

Konuşmalarında Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) önceki gün kendi taraflarında yer alan Tarre Briceno'yu Venezuela Temsilcisi olarak kabul ettiğini hatırlattı ve “OAS'taki gasp bitti” diye konuştu. Venezuela 27 Nisan tarihinde ABD'nin güdümüne girdiği gerekçesiyle OAS'tan ayrılıyor.

YENİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan ülkede dün gece saatlerinde bazı eyaletler ve başkentin bazı bölgelerinde bir elektrik kesintisi daha yaşandı.

Kesintinin meydana geldiği bölgelerin önemli bölümüne bir süre sonra yeniden elektrik verilirken, hükümetten elektrik problemlerine dair açıklama İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'den geldi.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bu ay başında ilan ettiği elektrik dağıtımındaki tayınlamanın süreceğini ve ülke genelinde elektrik hizmetlerinin tam sağlanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.