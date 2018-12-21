BM Yemen’e gözlemci gönderiyor

BM Güvenlik Konseyi, Yemen’in Hudeyde kentindeki ateşkesin uygulanmasını izleyecek gözlemcilerin bölgeye gönderilmesi konusundaki kararı oybirliğiyle kabul etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen’deki ateşkesi ve ateşkesi denetlemek üzere BM gözlemcilerinin ülkeye gitmesini öngören kararı oybirliğiyle kabul etti.

Yemen’in en önemli liman kenti Hudeyde’de taraflar arasında ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Savaşan taraflardan Husiler ile Yemen hükümeti arasında BM aracılığında İsveç’te yapılan barış görüşmelerinde 13 Aralık’ta Hudeyde kentindeki ateşkes konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

BM’nin Yemen temsilcisi Martin Griffiths, BM gözlemcilerinin en kısa sürede Hudeyde’ye gitmeleri çağrısında bulundu.