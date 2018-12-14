BM: Yemen’de taraflar Hudeyde’den çıkmayı kabul etti

Yemen’de barış görüşmelerine aracılık eden BM’den yapılan açıklamada tarafların Hudeyde limanı ve kentinden çekilmeyi kabul ettikleri belirtildi. Anlaşmaya göre ülkeye gıda sevkıyatı ve insani yardım BM denetiminde Hudeyde limanından sağlanacak.

Yemen’de savaşan Husiler ile Mansur Hadi hükümetine bağlı güçlerin Hudeyde liman kenti konusunda uzlaştığı belirtildi.

İsveç’in başkenti Stockholm yakınlarındaki Rimbo kasabasında BM arabuluculuğunda bir hafta önce bir araya gelen heyetlerin görüşmelerin son gününde Hudeyde kenti konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün Rimbo’da yaptığı açıklamada, tarafların Hudeyde liman kentinden çekilmeyi kabul ettiklerini bildirdi. Guterres, anlaşmaya göre iki tarafın da güçlerini Hudeyde’den çekeceklerini ve bölgede ateşkes ilan edileceğini söyledi.

Guterres, anlaşmaya göre Hudeyde şehir merkezinde ve limanında BM’nin “çok önemli bir rol üstleneceğini” ancak kentin kontrolünün yerel güçlerce sağlanacağını söyledi.

Ülkede barışa ulaşmak için daha uzun bir yol olduğunu belirten Guterres, "Müzakere edilecek birçok konu var. Hâlâ çok sayıda anlaşmaya ihtiyaç var. Bu sadece başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Mansur Hadi hükümetine destek için 2015’ten itibaren başlattıkları saldırılarda Husilerin elinde bulunan Hudeyde limanının kuşatılması sonucu ülkede milyonlar açlıkla yüz yüze gelmişti. BM’nin Hudeyde limanından sivillere insani yardım ve gıda sevkıyatını denetleyeceği belirtildi.



Taraflar arasında esir takası konusunda da bir uzlaşmaya varıldığını açıklayan Guterres, tarafların Ocak ayında ikinci kez bir araya geleceklerini söyledi.

Guterres’in yaptığı açıklamanın ardından müzakerelere katılan Husi heyeti başkanı Muhammed Abdülselam ve Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemeni el sıkıştılar.

