BM: Yaklaşık 170 bin kişi Afrin'den kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, "Tahminler, 167 bin kişinin Afrin'deki çatışmalar yüzünden evlerini terk ettiğini gösteriyor" dedi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin Afrin operasyonu sonrasında yaklaşık 170 bin kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Cenevre'de basın mensuplarına konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, "Tahminler, 167 bin kişinin Afrin'deki çatışmalar yüzünden evlerini terk ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Afrin'i terk edenlerin çoğunun Tel Rıfat'a kaçtığını belirten Leake, Afrin'de 50 bin ila 70 bin sivilin kaldığını tahmin ettiklerini de dile getirdi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Afrin'le ilgili bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'deki temsilcisi Elizabeth Hoff, "Çocuklar, kadınlar ve erkekler Afrin'den kaçmak için yürek burkan bir yolculuğa çıktı. Ekiplerimiz güvenli bölgelere ulaşmak için 36 saat boyunca yürümek zorunda kalan sivillerle karşılaştı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrin'den kaçanların bulunduğu bölgelere seyyar klinikler ve tıbbi malzeme gönderildiğini de duyurdu.