BM raportöründen ABD'de aşırı yoksulluğa ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler aşırı yoksulluk özel raportörü Philip Alston, ABD'de son yıllarda izlenen politikaların 'kasıtlı olarak en yoksullara sağlanan güvenceleri ortadan kaldırdığını' belirtti.

ABD'de aşırı yoksulluğa ilişkin Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne katılacak olan BM özel raportörü Philip Alston, "son yıllarda izlenen politikalar en yoksullara sağlanan temel güvenceleri kasıtlı olarak ortadan kaldırıyor" dedi.

Alston, ABD yönetiminin politikalarının işsizleri cezalandırdığını ve "en temel sağlık hizmetini bile vatandaşlık hakkı olmaktan çıkartıp kazanılabilecek bir ayrıcalığa dönüştürdüğünü" söyledi.

BM raportörü ABD'de tanık olduğu eşitsizlikleri aktarırken, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Alston'ın açıklamalarına tepki göstererek bu açıklamaların "yanıltıcı" olduğunu iddia etti.

Haley, BM'nin ABD'deki aşırı yoksulluğu inceliyor olmasının "gülünç" olduğunu iddia ederken, ABD'de yoksulluğun sorun olmayı sürdürdüğünü kabul ederek bunun "ciddi kaygı sebebi olduğunu" ancak BM raporunun olayı hatalı yansıttığını savundu.

Alston, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılmasına tepki gösterirken, Haley BM'nin "önceliklerinin hatalı olduğunda" ısrar etti.