BM: Libya’da hükümet güçleri bombardımandan kaçan mültecileri vurdu

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, Libya’da Trablus’taki hükümete bağlı güçler, mülteci kampının bombalanmasının ardından kaçan insanların vurulmasından sorumlu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) raporunda, Trablus’ta mülteci kampının bombalanmasına dair “İlk saldırının ardından bazı mültecilerin, kaçmaya çalıştıkları zaman kamptaki gardiyanlar tarafından vurulduklarına dair raporlar var” denildi.

BM tarafından tanınan Libya hükümetinin İçişleri Bakanı Fathi Ali Başagha’ysa mülteci kampından kaçan insanların vurulduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Salı günü yapılan hava saldırısı sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetmişti. BM’nin raporunda Afrikalı mültecilerin bulunduğu kampta hala yıkıntılar arasında kalan insanların olduğu ve ölü sayısının artabileceği yer aldı. BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti UMH, mülteci kampının bombalanmasından Halife Hafter’i destekleyen BAE’yi sorumlu tutmuştu.

General Halife Hafter’in yönettiği Libya Ulusal Ordusu üç ay önce Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden (UMH) Trablusu almak için bir kara ve hava saldırısı başlatmıştı. UMH güçleri Trablus’da kontrolü yeniden sağlamak için büyük çaplı bir harekat başlattı.

OCHA raporunda, saldırıların bir savaş suçu teşkil ettiğini belirtilirken, “Çatışmanın neden olduğu sivil kayıpların sayısı bu son saldırının sonucu olarak neredeyse iki katına çıktı” ifadesi yer aldı.

Libya, yoksulluk ve savaştan kaçan Afrikalı göçmenlerin İtalya'ya tekneyle ulaşmaya çalışmasının ana çıkış noktalarından biri. AB tarafından desteklenen Libya Sahil Güvenliği, Akdeniz’de yakalanan mültecileri Libya’daki mülteci kamplarına yolluyor.