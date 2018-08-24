BM: IŞİD petrol çıkarıyor, inşaat firmalarına yatırım yapıyor

Birleşimiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BMGK'ya sunduğu 'uluslararası barış ve güvenliğe tehditler' raporunda IŞİD'in finansal kaynaklarının azaldığına, ancak tükenmediğine dikkat çekildi.

Birleşimiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Kurulu'na (BMGK) sunduğu "uluslararası barış ve güvenliğe tehditler" raporunda IŞİD'in finansal kaynaklarının azaldığına, ancak tükenmediğine dikkat çekildi.

Örgütün birkaç yüz milyon dolarlık rezerve sahip olduğunun belirtildiği raporda, "IŞİD'in bu yılın başlarında hidrokarbon üretme olanaklarından yoksun kaldığı ancak Suriye'nin doğusundaki bazı petrol yataklarını ele geçirdiği" ifade edildi.

"Petrol eskisi gibi grup için bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor, örgüt hem kendi ihtiyaçları, hem de yerel pazara satış için petrol çıkarmak amacıyla ilkel yöntemler kullanıyor" denilen rapora göre, IŞİD, bölgede çeşitli projelere yatırım yaparak farklı şirketlerde, özellikle de inşaat firmalarında, döviz bürolarında, tarım, balıkçılık ve oteller dâhil gayrimenkul sektörlerinde pozisyonunu güçlendirdi.

Raporda, "IŞİD'in mali destekçilerinin ve ağlarının faaliyetlerini komşu ülkelere kaydırabileceği yönünde kuşkularımız var" değerlendirmesi yapıldı.

RUSYA: İSTİHBARAT SERVİSLERİ SİLAHLANDIRIYOR

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, "bazı istihbarat servislerinin" yarı resmi kuruluşlar aracılığıyla Suriye'de IŞİD'e silah sevk ettiğini belirtti.

"Yarı resmi kuruluşlar ve hatta bazı ülkelerin istihbarat servisleri himayesinde, dışarıdan IŞİD'e silah sevkiyatlarının gerçekleştirildiğine dair kanıtlar birikmeye devam ediyor" diyen Nebenzya, "Özellikle İdlib'te terör eylemlerinin giderek sıklaşması olasılığının bulunduğu" uyarısını yaptı.

"IŞİD'in, 12 yaş atındaki çocuklar dahil olmak üzere reşit olmayan gençleri terör eylemlerine aktif bir şekilde teşvik ettiğini" vurgulayan Nebenzya, Suriye'de IŞİD'in aktivitelerindeki azalmanın ayda 20 ila 40 milyon dolarlık finansmanı olan El Kaide'ye yeniden alan açabileceğine dikkat çekti.