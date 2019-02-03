BM: İnsan kaçakçılığı son 13 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre 2018 yılında dünyada yaşanan insan kaçakçılığı vakaları son 13 yılın zirvesine çıktı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) hazırladığı rapora göre 2018 yılında dünyada yaşanan insan kaçakçılığı olayları son 13 yılın zirvesine çıktı.

Raporda yer alan verilere göre 2003 yılında 20 binden az insan kaçakçılığı vakası kayıtlara geçerken, 2018'de kaydedilen vaka sayısının 25 binin üzerine çıktığı gözlendi.

Verilerde görülen artışta, insan kaçakçılığı vakalarının eskiye oranla daha fazla kayıt altına alınmasının etkili olduğu vurgulanırken, alınan önlemlerin yetersiz kaldığı kaydedildi.

İnsan kaçakçılarının en büyük hedefinin kadınlar ve kız çocukları olduğu belirtilirken, dadın ve çocukların cinsel sömürüye uğradığı, bir çoğunun tacirlerin eline düştüğü kaydedildi.

Kaçırılan kadın ve çocukların yüzde 35’inin kendi istekleri dışında uluslararası organize suç çeteleri tarafından zorla çalıştırdığı belirtiliyor.