BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan görüşüldü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) nisan ayı dönem başkanı ve Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, konseyin Sudan'daki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD ve konseydeki Avrupa Birliği (AB) üyesi beş ülkenin talebi üzerine kapalı oturumda toplandı.

Toplantının ardından Christoph Heusgen, AB üyesi ülkeler Fransa, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika adına açıklama yaptı.

Heusgen, BM Güvenlik Konseyi'nin Sudan'daki durumu izlemeye devam edeceğini belirterek, konseyin sahadaki duruma göre pazartesi günü tekrar toplanabileceğini belirtti.

Tüm taraflara itidal çağrısı yapan Christoph Heusgen, çözümün barışçıl olması gerektiğine inandıklarını ve bu çözümün değişim isteyen Sudan halkının iradesini yansıtması gerektiğini fade etti.

Heusgen, ''Sudan'da güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci görmek isiyoruz'' dedi.

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el Otaibi de konseyin Sudan'daki durumu izleyeceğini, ancak şu aşamada bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Otaibi, bu durumun Sudan'ın iç meselesi olduğunu ve müdahale edilmemesi gerektiğini dile getirdi.