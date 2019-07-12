BM Güvenlik Konseyi, 'barış görüşmeleri' için Kolombiya’yı ziyaret edecek

FARC’la Kolombiya arasında yürütülen barış görüşmeleri, sağcı Başkan İvan Duque’ın seçilmesinden bu yana fiilen durmuştu. Birçok FARC üyesi suikaste uğrarken, Kolombiya hükümeti kırsal bölgelerdeki paramiliter güçleri de güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından barış görüşmeleri dururken, BM Güvenlik Konseyi heyeti, bu hafta görüşmelerin tekrar başlatılması için Kolombiya’yı ziyaret edecek.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’yle (FARC) Kolombiya hükümeti arasında 2016’da başlayan barış görüşmeleri, 2018’de sağcı İvan Duque Marquez’in seçilmesinden sonra fiili olarak durmuştu. İvan Duque’nin başkan seçilmesinin ardından 2016’da imzalanan barış anlaşmasının koşulları Kolombiya hükümeti tarafından yok sayılmaya başlanmıştı ve 2016’daki anlaşmanın ardından 135’ten fazle eski gerilla ve 700’den fazla FARC üyesi ve dostu öldürülmüştü.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri bu hafta, 2016’da imzalanan barış anlaşmasının tekrar gözden geçirilmesi için Kolombiya’yı ziyaret edecek.

PARAMİLİTER GÜÇLERİ BÜYÜTÜYORLAR

Önceki dönem Kolombiya Başkanı olan Manuel Santos’la FARC arasında imzalanan anlaşmanın koşullarından biri kırsaldaki silahlı grupların ve paramiliter güçlerinin tasfiyesiydi. FARC üyesi milletvekili Carlos Alberto Lozada, çarşamba günü Kolombiya Başsavcısı’na Kolombiya hükümetinin paramiliter güçleri tasfiye etmek yerine, bu grupların daha çok büyümesine göz yumduğunu söylemişti.

'KOLOMBİYA HÜKÜMETİ ACİZ'

Lozada, yaptığı konuşmada “Kolombiya Devleti, anlaşmayı imzalayanların can güvenliğini korumamaktan aciz” sözlerini kullandı.

Mayıs ayında Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Başkan Duque’den Barış İçin Özel Yetki Alanına İlişkin Kanun’u (JEP) imzalamasını talep etmişti. JEP, barış görüşmelerinin temel taşı olarak kabul ediliyor. Duque hükümetinin sözcüsü, bu hafta yaptığı basın açıklamasında Duque’nin, anlaşmanın koşullarını yerine getireceğini söylemişti.