BM Genel Kurulu, ABD'nin Hamas'ı kınayan tasarısını reddetti

ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda reddedildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğu Hamas'ın kınanmasını isteyen karar tasarısı genel kurulda yapılan oylamada reddedildi.

Yılsonunda görevi bırakacak olan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından sunulan tasarıya 87 ülke destek verirken 57 ülke karşı çıktı, 33 ülke ise çekimser kaldı.

İsrail'e füze saldırıları gerekçesiyle Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda gerekli olan üçte-ikilik desteği görmediği için kabul edilmedi.

Afganistan, oyunun hatalı yansıdığı gerekçesiyle çekimser olarak görünen oyunun ''hayır" olarak düzeltilmesini talep etti ve karara karşı çıkan ülke sayısı 58, çekimser kalanlar ise 32 olarak değiştirildi.

İsrail'in saldırılarından hiçbir şekilde bahsedilmeyen ABD'nin tek taraflı tasarısında ''Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi de dahil diğer militan grupların provokatif tüm eylemlerine ve şiddet olaylarına son vermesi'' çağrısı yapılıyordu. Tasarıda ''Hamas'ın kaynakları sivil halkın ihtiyaçları yerine askeri altyapı için kullanması'' da kınanıyordu.

Öte yandan önce ABD'nin tasarısına değişiklik önerisi olarak tartışılan ancak daha sonra ''Orta Doğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı barış'' adı altında BM Genel Kurulu'na getirilen ikinci bir tasarı da oylandı ve kabul edildi. 156 ülkenin destek verdiği karara 6 ülke karşı çıktı, 12 ülke ise çekimser kaldı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru ve Liberya yer aldı.

Kararda, daha önceki ilgili BM kararlarına atıfta bulunularak Ortadoğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın gecikmeksizin sağlanması çağrısı yapıldı. İsrail'in 1967'de başlayan Doğu Kudüs de dahil Filistin'i işgaline son verilmesi istenen kararda, İsrail ve Filistin'in barış içinde yan yana yaşadığı, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm desteklendi.

HALEY'İN YERİNE ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump yılsonuna görevi bırakacak olan BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in yerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday gösterecek.