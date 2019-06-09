BM: Akdeniz'de sığınmacıların ölüm riski en üst seviyede

Birleşmiş Milletler, kurtarma gemilerinin yetersiz sayıda olmasından dolayı Akdeniz'de sığınmacıların ölüm riskinin en üst seviyede olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, kurtarma gemilerinin eksikliği ve Libya'daki çatışmalardan kaçan insan sayısının artması nedeniyle göçmen ve sığınmacıların Akdeniz'de ölme riskinin en yüksek seviyelere çıktığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) sözcüsü Carlotta Sami, "Yakın zamanda müdahale etmediğimiz takdirde Akdeniz kan gölüne dönüşecek" dedi.

Yardım kuruluşlarının aktardığına göre son günlerde 700 kişi Libya'dan ayrılırken bunlardan yüzde 40'ı Malta'ya, yüzde 11'i İtalya'ya ulaştı, yüzde 5'i ise Libya sahil güvenliği tarafından gözaltına alındı. Geri kalan kesimden henüz haber alınamadığı bildirildi.

Bu yıl Libya'dan yola çıkıp Akdeniz'de yaşamını yitirenlerin sayısının Avrupa'ya ulaşanlara oranının keskin bir şekilde yükseldiği belirtiliyor. SGDD ve Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre bu yıl Kuzey Afrika'dan İtalya'ya ulaşanların sayısı 1.940 olurken, yolda yaşamını yitirenlerin sayısı 350 oldu.