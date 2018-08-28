BM, ABD ve müttefiklerini Suriye üzerine görüşmeye çağırdı

BM’nin Suriye özel elçisi Staffan de Mistura ABD ve altı diğer ülkeyi Cenevre’de önümüzdeki ay görüşmeye çağırdı. Bu görüşmenin BM’nin gündeme getirdiği ‘Suriye Anayasası’yla ilgili olduğu düşünülüyor.

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