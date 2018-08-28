BM, ABD ve müttefiklerini Suriye üzerine görüşmeye çağırdı

BM’nin Suriye özel elçisi Staffan de Mistura, ABD ve müttefikleriyle toplantı için 14 Eylül’e çağrıda bulundu.
Staffan de Mistura'nın 11-12 Eylül'de Rusya, Türkiye ve İran'dan yetkililerle Cenevre'de buluşmasından iki gün sonra, 14 Eylül'de ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Fransa ve Mısır'dan üst düzey temsilcilerle bir araya gelmesi planlanıyor.
BM sözcüsü Alessandra Vellucci, “Bu, siyasi sürecin yolunu tartışmak için bir fırsat olacak” dedi.
De Mistura, Suriye hükümetinden ve muhalefetten aday gösterildikten sonra yeni anayasanın hazırlanması için Suriye vatandaşlarından oluşan bir komite kurmakla görevlendirilmişti.