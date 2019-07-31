BM: ABD ve Afgan ordusu Taliban'dan daha çok sivil öldürdü

BM, Afganistan'da süren çatışmalarda bu yılın ilk yarısında ABD ve Afgan ordularının Taliban'a göre daha fazla sivil ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2019'un ilk yarısında Afganistan'da süren çatışmalarda Afgan ve ABD ordularının, Taliban'a göre daha fazla sivilin ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı.

ABD ve Afganistan'a ait savaş uçaklarının Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonlarda, Ocak 2019'dan Haziran 2019'a kadar 717 sivil hayatını kaybetti. Taliban saldırılarında 531 sivil hayatını kaybetti.

ABD ve Taliban arasında müzakereler sürse de, bu yılın ilk 6 ayında binden fazla sivil hayatını kaybetti. Aralarında birçok çocuk da var.

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından açıklanan verilere göre, çoğu ABD tarafından yapılan hava bombardımanlarında, 89'u çocuk 363 sivil öldü.

ABD ordusu, UNAMA'nın verilerini kabul etmediğini, kendi topladığı kanıtların daha doğru olduğunu iddia etti ancak kendi topladığı kanıtları ve kendi verilerine göre kaç sivilin ölümünden sorumlu olduğuna dair bilgileri ise paylaşmadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre sivil ölümlerinin çoğunun sebebi hava bombardımanları ve gelişmiş patlayıcılar.