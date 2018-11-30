BM: ABD, Afganistan’da en az 23 sivili öldürdü

Birleşmiş Milletler, ABD’nin salı günü Afganistan’ın güneyindeki Helmend vilayetinde düzenlediği saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 23 sivilin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin Afganistan’ın güneyinde salı günü düzenlediği saldırıda en az 23 sivilin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Raporda yaşamını yitiren sivillerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

ABD, salı günü Afganistan’ın güneyindeki Helmend vilayetinde Taliban'a karşı düzenlenen hava saldırısında bir yerleşim yerini vurmuştu.

Yerel kaynaklar saldırıda 16'sı çocuk en az 30 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.



Afganistan’daki BM Yardım Misyonu’nun konuyla ilgili raporunda “İlk bulgular kurbanların büyük bölümünü kadınların ve çocukların oluşturduğunu gösteriyor” denildi. Raporda 10 çocuğun ve 8 kadının öldüğü, 3 çocuğun yaralı olduğuna dair verilerin de doğrulanması için çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

BM verilerine göre, ABD’nin Afganistan'daki hava saldırılarında son dokuz ayda 649 sivil yaşamını yitirdi. Bu, 2009 yılından beri ABD saldırıları sonucu en yüksek sivil ölüm sayısına işaret ediyor.