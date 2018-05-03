Blumenthal: Rusya skandalında medya-istihbarat işbirliği

ABD'nin eski Ulusal İstihbarat Direktörü'nün, Trump-Rusya bağlantıları üzerine çeşitli iddialar içeren Steele dosyasını Ocak 2017'de CNN'e sızdırdığı ortaya çıktı. Gazeteci Blumenthal bunun Rusya skandalının yapımında medya-istihbarat işbirliğini ortaya koyduğunu söyledi.

ABD’nin eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper’ın, eski İngiliz ajanı Christopher Steele’in Trump’la ilgili hazırladığı dosyayı CNN’e sızdırdığı ancak daha sonra Kongre yemininde bunu reddettiği ortaya çıktı. Clapper görevi bıraktıktan sonra Ağustos 2017’de CNN’de işe girmişti. Clapper’ın dosyayla ilgili bilgiyi CNN’den Jake Tapper’a sızdırdığı açıklandı.

Sputnik’in İngilizce radyo yayınına konuk olan gazeteci-yazar Max Blumenthal, sözkonusu sızıntının ve daha sonra örtbas edilmesinin “Rusyagate’in yapımında medya ile istihbarat arasındaki işbirliğini” gösterdiğini söyledi.

Steele’in dosyası ilk kez Ocak ayında BuzzFeed tarafından yayımlandı. Dosyada Rus yetkililerin en az beş yıl boyunca Trump’ın Cumhuriyetçilerin başkan adayı olması için çalıştığı iddiası yer alıyor.

Dosyada ayrıca Kremlin’in, Donald Trump’a Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton’ın da içinde bulunduğu rakiplerine karşı kullanılmak üzere değerli istihbarat bilgileri temin ettiği iddia ediliyor.

Eski İngiliz istihbarat çalışanı Christopher Steele’ın hazırladığı dosya, Trump’ın 2013 yılında Rusya’ya yaptığı seyahatteki cinsel ilişkilerine dair de bazı iddialar içeriyor.

Geçen hafta ABD İstihbarat Komitesi'nin yayımladığı 253 sayfalık rapor, Clapper’ın dosyanın ayrıntılarını CNN’den Tapper’a sızdırdığını ortaya çıkardı. Clapper dosyayla ilgili olarak bir gazeteciyle görüştüğünü yalanlamıştı ancak daha sonra bunu kabul etti. Komitenin raporunda Trump’ın seçim kampanyasını yürütenlerle Rusya arasında herhangi bir gizli anlaşmaya dair “hiçbir kanıt” olmadığı da belirtildi.

Raporda Clapper’ın Temmuz 2017’de kendisine sorulduğunda sızdırma iddialarını reddettiği ancak daha sonra CNN muhabiri Jake Tapper ile dosya üzerine konuştuğunu kabul ettiği ve başka bazı gazetecilerle de aynı konu üzerine konuşmuş olabileceğini doğruladığı ifade ediliyor.

Sputnik’in radyo yayınında konuşan gazeteci-yazar Blumenthal, sözkonusu dosyanın “Rusyagate skandalı”nın katalizörü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“James Clapper Ulusal İstihbarat Direktörü iken CIA ve FBI’a hakimdi. Washington’da o zaman [Ocak 2017] ortada dolaşan bir dosya vardı, herkes bunun hakkında konuşuyordu ama rapor edilmemişti. Bu, Christopher Steele tarafından imal edilen dosyaydı ki Rusya hikayesinin de temelidir. Clapper ve istihbaratçılar dosyayı istediler. 6 Ocak’ta Clapper, sonradan FBI direktörü olacak olan James Comey’e Trump’a özetlemesi için dosyayı gönderdi. Bu sırada Clapper, Tapper’a hikayeyi sızdırdı. Tapper ve CNN’deki ekibi, 'ismi gizli bir İngiliz ajanının iki sayfalık dosyasının hedefinde Trump’ın olduğu' haberini geçti.”

Blumenthal şöyle devam etti:

“Bundan sonra biliyorsunuz Buzzfeed dosyanın tamamını yayımladı. Trump buna düzmece haber dedi ve basında bütün gürültü 9 Ocak’ta koptu. Rusyagate tamamen başka bir aşamaya geçti. Tapper, Twitter’dan belgenin gerçek olduğunu yazdı. Medya ve istihbaratın Rusyagate’i inşa etmekteki işbirliğini görüyorsunuz.”

George Washington Üniversitesi’nden hukuk profesörü Jonathan Turley de pazartesi günü katıldığı bir programda Clapper’ın yalan beyanda bulunmaktan suçlanabileceğini belirtti.