Bloomberg: Türkiye ABD’nin son Patriot teklifini reddetti

Bloomberg’in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ankara, ABD’nin Rusya ile S-400 alımı anlaşmasının iptali karşılığında getirdiği yıl sonuna dek bir Patriot teslimine ilişkin teklifi reddetti.

Bloomberg’in ismini vermediği iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Türkiye’ye Rusya ile S-400 anlaşmasının iptal edilmesi koşuluyla 2019 sonuna dek bir Patriot hava savunma sistemi teslim etmeyi teklif etti. Sözkonusu iki Türk yetkili Ankara’nın bu teklifi reddettiğini söyledi.

Haberde ABD’nin teklifini 15 Şubat’tan önce sunduğu ve daha sonra milyarlarca dolarlık hava savunma sisteminin fiyatını hızlı teslimat karşılığı yükselttiği belirtildi.

Bloomberg’in konuştuğu kaynaklara göre, teklifte Türkiye’nin başlıca talepleri olan kredi sözleşmesi ve teknoloji paylaşım anlaşması yer almadı.

Türkiye’nin bunun üzerine teklifi geri çevirdiği ve pazarlıkların durduğu belirtildi.

Bloomberg, ABD’li yetkililerinin konuyla ilgili henüz yorum yapmadıklarını bildirdi.