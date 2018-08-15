Bloomberg: Türkiye-ABD krizi Putin’e alan açıyor

Türkiye’de liranın hızla değer kaybetmesi ve ABD’yle olan gerginliğin Rusya'ya alan açtığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bloomberg’de yayımlanan bir analizde 'Vladimir Putin için jeopolitik öneme sahip bir bölgeyi batılı müttefiklerinden koparmak için altın bir fırsat' ifadesine yer verildi.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki ilişki özelllikle ABD ile yaşanan diplomatik krizin yükselmesiyle daha da öne çıkmaya başladı. Bloomberg’de yayımlanan bir analizde Rusya’nın Türkiye’ye “mali acısını dindirecek bir yardımda” bulunabileceği ve Türkiye’yi NATO’dan çıkmaya ikna edebileceği ihtimalleri gündeme getirildi.

Rusya'nın üst meclisindeki savunma ve güvenlik komitesi üyesi Frants Klintsevich “Türkiye ile ilişkiler bugün oldukça yapıcı. Fakat siyasette kalıcı bir şey yok, her şey değişebilir” yorumunda bulundu. Analizde "Soğuk Savaş" sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı NATO için "hayati üye" olarak değerlendirilen Türkiye'de, ABD'nin hava üssü, İncirlik'in bulunduğu ve ABD savaş gemileri için Karadeniz'e bir geçit sunduğu belirtildi. ABD ile var olan krizin derinleşmesi üzerine Erdoğan’dan yeni dostlar ve müttefikler arayışına girebileceğine dair bir açıklama gelmişti.

Erdoğan, Cuma günü telefonla Putin'le “ticaret ve ekonomik işbirliği” konusunda konuşurken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Türkiye'ye geldi ve Suriye ile Ukrayna'daki çatışmalar ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Rosatom Corp.'un 20 milyar dolarlık Akkuyu nükleer enerji santrali de dahil olmak üzere ekonomik projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da görüşmesinin ardından Salı günü yaptığı açıklamada, “Abartmadan söylüyorum dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız” demişti ve ABD’nin “meşru olmayan yaptırımları” üzerine konuştuklarını aktarmıştı. Lavrov aynı konuşmasında Rusya ve Türkiye'ye uygulanan “gayri meşru” yaptırımlar, ABD'nin “her yere ve her şeye egemen olma” girişimlerinin bir parçası olduğunu da söylemişti.

Suriye’de Rusya’ya ait bir savaş uçağının düşürülmesinin ardından gelen yaptırımlar geçen yıl Putin’le Erdoğan arasında Soçi’de düzenlenen bir dizi zirvenin ardından kaldırılmıştı. Yılda çeyrek milyar dolar değerinde olan domates ihracatındaki kısıtlamalarsa hala devam ediyor.

‘TÜRKİYE NATO’DAN ÇIKMAZ, FAKAT...’

Rusya’nın dış politikası üzerine çalışan Carnegie Moscow Center adlı düşünce kuruluşunun yöneticisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donlad Trump’ın “muhtemelen bu sefer kazanan” olacağını söylerken “Erdoğan NATO’dan çıkmaz, fakat Trump’ın müttefiklerine olan hoyratça yaklaşımının dünya düzeni yeniden tasarlanırken büyük sonuçları olacak” yorumunda bulundu.

BLOOMBERG: ‘RUSYA ABD İLE TÜRKİYE’DEKİ ARASINDAKİ GERİLİME TEDBİRLE YAKLAŞIYOR’

Bloomberg’de çıkan analizde özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından Rusya’nın AKP hükümetine "koşulsuz desteği" vurgulanırken ABD ve diğer batılı müttefiklerinin Türkiye’ye yönelik siyasal baskı eleştirilerinin Türkiye’yi daha çok Rusya’nın yanına çektiğinin altı çizildi. Bu duruma ek olarak S-400 krizinin de eklenmesi üzerine Washington’dan gelen “ilişkiler onarılmaz noktaya gelecek” açıklaması da bir kere daha hatırlatıldı. Ayrıca Rusya’nın Türkiye’yi NATO’dan koparmayı amaçlamadığına, fakat Türkiye üzerinden NATO’yu zayıflatmaya çalıştığına da dikkat çekildi.

Analizde Türkiye’nin NATO’dan ayrılmasının pek mümkün olmadığının altı çizilirken konuyla alakalı görüşleri alınan eski Rus diplomat ve Moscow Times’ta dış politika analizi yapan Vladimir Forlov “Tabii ki Erdoğan ve ABD arasındaki farklılıklara oynayacağız, var olan ittifakı zayıflatmak için NATO’nun içinde kırgın bir Türkiye’ye sahip olmak bizim çıkarlarımıza daha iyi hizmet ediyor” yorumunda bulundu.