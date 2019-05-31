Bloomberg: Trump, Erdoğan'ın S-400'ler için ortak çalışma grubu önerisini kabul etti

Bloomberg’in haberine göre Trump, Erdoğan’ın S-400’ler konusunda ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul etti. Ancak çalışma grubunun üstleneceği görev konusunda iki taraf arasında anlaşmazlık olduğu belirtiliyor. Ayrıca Washington, çalışmadan S-400’ler ile F-35’lerin bir arada konuşlandırılmasının ABD sistemlerine risk oluşturduğu sonucunun çıkacağı görüşünde.

Bloomberg’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Washington’un endişelerini gidermek üzere iki ülke arasında ortak çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaştı.

Konuya yakın Türk ve ABD’li yetkililere dayandırılan habere göre, iki taraf ortak bir çalışma heyeti kurulmasında mutabık kaldı ancak bu heyetin nasıl bir görev üstleneceği konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor.

İsminin saklı kalması kaydıyla Bloomberg’e konuşan bir Türk yetkili, Erdoğan’ın Trump’la önceki akşam yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı S-400’lerin F-35 savaş uçaklarına karşı bir risk oluşturup oluşturmadığını incelemek üzere Türkiye’nin ABD’ye ortak bir çalışma grubu kurma önerisini yinelediğini söyledi.

Bloomberg’e konuşan bir ABD’li yetkili ise Trump’ın bu konuda mutabık kaldığını söyledi. Aynı yetkiliye göre Washington, bu çalışmadan elde edilecek bulguların Rus sistemlerinin F-35’leri riske atacağı argümanını destekleyeceği görüşünde.

Haberde ortak çalışma grubu oluşturulmasına ilişkin bundan sonra atılacak adımın ne olduğu ve ortada bir takvim olup olmadığınınsa belirsiz olduğu kaydedildi.

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye S-400’leri güney kıyılarına yerleştirmeyi planlıyor.

