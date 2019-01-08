Bloomberg muhabiri: Erdoğan, Bolton'u kibarca tersledi

Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından 'Erdoğan'ın Bolton'a randevu vermeyi reddettiğini' duyururken, bunun Trump'ın Suriye'den çekilme planlarının YPG lehine değişiklik göstermesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Bolton'un sözcüsü Garrett Marquis ise, Erdoğan'ın Bolton'la görüşmemesine gerekçe olarak seçim yoğunluğunu ve Meclis'te yapacağı konuşmayı gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle gerçekleştirdiği 2 saati aşkın görüşmenin ardından, Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da herhangi bir bakanla bir araya gelmeyen Bolton'la görüşmeyi Erdoğan'ın reddettiği belirtildi.

Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Erdoğan'ın Bolton'u "kibar bir şekilde terslediği"ni yazarken "ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili şartlardaki değişimden rahatsız olarak Trump'ın danışmanı Bolton'la görüşmeyi reddetti" ifadesini kullandı.

ABD'Lİ GAZETECİLERİN DUYUMLARI, GÖRÜŞME PLANLANDIĞI YÖNÜNDEYDİ

Sputnik'te yer alan habere göre, AP haber ajansı, haftasonunda bilgi aldıkları ABD'li bir yetkilinin Erdoğan ile Bolton'un Trump'ın Suriye'den çekilme planı kapsamında YPG'nin akıbetiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söylediğini aktardı.

ABD'Lİ SÖZCÜ: BİZE YOĞUN SEÇİM DÖNEMİNDE ZAMAN AYIRAMADIĞINI SÖYLEDİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, Bolton'un sadece Kalın'la görüşüp Erdoğan'la bir araya gelemeden Türkiye'den ayrılmasıyla ilgili "Erdoğan Bolton'la buluşmamasına yerel seçim döneminin yoğunluğu ve mecliste yapacağı konuşmayı gerekçe gösterdi" dedi.

'TOPLANTIYA TELEFONLA KATILARAK SELAM GÖNDERDİ'

Bloomberg Beyaz Saray muhabiri Jacobs ise, "Erdoğan Bolton'ı kibar şekilde tersledi. Bolton, Genelkurmay Başkanı Dunford ve Suriye Temsilcisi Jeffrey ile görüştüğü sırada Kalın'ı arayan Erdoğan, aralarına katılamayacağını söyleyip selamlarını gönderdi" aktarımını yaptı.

Bloomberg'in Beyaz Saray Başmuhabiri, CNN'in siyasi analisti Margaret Talev de Twitter'dan "Erdoğan, Bolton'la görüşmeyi reddetti ve meclisteki parti grubu konuşmasını Trump yönetiminin ABD çekildikten sonra YPG'nin anahtar rol oynamasına yönelik planlarını yerden yere vurmak için kullandı" dedi.

Bolton'un Türk hükümetinin temsilcileriyle görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme planlarını sunduğunu kaydeden Margaret Talev "Erdoğan toplantıya bizzat katılmaya yanaşmadı, sonra da meclisteki meydan okuyan konuşmasında Bolton ve ABD yönetimini yerden yere vurup Kürtleri tehdit etti" diye ekledi.

