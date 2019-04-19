Bloomberg: Merkez Bankası’nın 9 milyarı nerede?

Merkez Bankası, Mart'ta başladığı swap işlemleriyle 13 milyar dolar borçlandı. Ama rezervleri 12 Nisan haftasında 3,5 milyar dolar arttı. Bu durumda 9 milyar doların üzerinde paranın nereye harcandığı ise belirsiz. Bloomberg’de yayımlanan makalede ‘Para nerede?’ diye soruluyor.

Bloomberg’de Onur Ant imzasıyla yayımlanan makalede Mart'ta başladığı swap işlemleriyle 13 milyar dolar borçlanan Merkez Bankası’nın rezervlerinin 12 Nisan haftasında 3,5 milyar dolar arttığına işaret edilerek 9 milyar doların nereye harcandığının belirsizliğini koruduğu bildirildi.

“Para nerede?” sorusunun kısa yanıtının "Bilmiyoruz" olduğu belirtilen makalede şöyle deniyor:

“Uzun yanıt ise, Merkez Bankası’nın vadesi gelen dış borçların ödemesinde kullanmış olabileceği ya da gaz ithalatı ödemelerini yapan devlet enerji şirketine satmış olabileceği tutarın bu büyük miktarla tutmaması.”

Bu durumun da Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini Türk Lirasını desteklemek üzere kullandığı spekülasyonuna yol açtığını belirtiyor.

Döviz piyasasına müdahalelerini duyurmak zorunda olan Merkez Bankası'nın bunu yapmadığına işaret edilen makalede bankanın verilerine göre son müdahalenin 23 Ocak 2014’te yapıldığı belirtiliyor.

Makalede bu durumun yatırımcıları Merkez Bankası’nın döviz piyasasına dolaylı müdahalede bulunduğunu düşünmeye sevk ettiği kaydediliyor.

Brown Brothers Harriman & Co’dan kur stratejisti Win Thin’in, Merkez Bankası döviz rezervlerindeki bu gizemin yalnızca bir verinin şeffaflığıyla ilgili olmadığı değerlendirmesini aktaran makalede, Thin’in "Asıl önemli olan, Türkiye’deki kurumsal çerçevenin daha da çökmekte olduğunun görünmesi" yorumuna yer veriliyor.