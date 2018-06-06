Bloomberg: Almanya Deutsche Bank'ın iflasına izin vermez

Bloomberg'de yer alan bir analizde, Deutsche Bank'ın Almanya için büyük önem taşıdığı ve bankanın kriz yaşaması durumunda Alman hükümeti tarafından kurtarılacağı söyleniyor.

Deutsche Bank'ın çok uzun süredir rekor cezalar, suçlamalar, çok sayıda işten çıkartmaya yol açan yeniden yapılandırma planları ve işe yaramayan kimi kurtarma girişimleri ve biriken zararlarla anıldığını bildiren Bloomberg, buna karşın Almanya'nın bankanın iflasına zarar vermeyeceğini belirtiyor.

Bloomberg'in analizine göre Deutsche Bank'ın durumunun iyileşmemesi durumunda sonu batan Lehman Brothers gibi değil, ABD yönetimi tarafından kurtarılan Fannie Mae gibi olacak.

Kredi notunun ve hisse fiyatlarının sürekli düşmesine karşılık bankanın Almanya için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bloomberg, Deutsche Bank'ın Almanya için öneminin Fannie Mae ya da Fredie Mac'in ABD için öneminden çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Analize göre Alman hükümeti Deutsche Bank'ı kurtaracağını reddetse de, "buna kimse inanmıyor". Ayrıca bankanın Almanya tarafından kurtarılmasının uzun dönemli varlıkları sebebiyle Almanya için kârlı bir karar olacağı, uzun vadede bankanın kurtarılması sonucunda "yüzlerce milyon avro" kazanılabileceği savunuluyor.

Bloomberg, Alman hükümetinin bu adımının diğer Avrupa ülkelerinin kendi bankalarını kurtarmalarına yol açabileceğini, ancak Deutsche Bank'ın batmasına izin vermenin sonuçlarının çok daha ciddi olacağını kaydediyor.

Yazıya göre zarar etmeyi durduramaması durumunda Deutsche Bank'ın olası iflasına giden süreçse çok yavaş olacak.