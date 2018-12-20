Blackwater’ın paralı askeri Irak’taki katliamdan 11 yıl sonra hüküm giydi

ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater’ın paralı askeri Nicholas Slatten, 2007 yılında Irak'ta silahsız sivillere ateş açıp en az 14 kişiyi öldürmekten hüküm giydi.

ABD’nin Irak işgalinde taşeron olarak kullandığı özel güvenlik şirketi Blackwater’ın eski çalışanı Nicholas Slatten, 2007 yılında Irak'ta en az 14 sivilin katledilmesinden 11 yıl sonra hüküm giydi.

16 Eylül 2007’de Bağdat’ta gerçekleşen katliamda ABD’li diplomatları koruyan Blackwater’ın paralı askerleri sivillere ateş açarak az 14 kişiyi katletmiş, 18 kişiyi de yaralamıştı.

Irak hükümetinden gelenlerle birlikte 34 kişinin tanıklık ettiği Washington'da görülen davada, Slatten’ın ilk ateşi açan kişi olduğu tespit edildi. Slatten, olayda 19 yaşındaki bir tıp öğrencisi olan Ahmed Haithem Ahmed El Rubia'yı öldürmekten suçlu bulundu.

Katliam o dönem ABD için birçok bölgede savaşan Blackwater ve benzeri özel güvenlik şirketlerinin rolü hakkında tartışmalara da yol açmıştı. Slatten ve arkadaşları aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu önlerindeki kalabalığa ateş açarak el bombası atmıştı.

Savcı Fernando Campoamor-Sanchez hakimlere Slatten'in El Rubia'yı hedef aldığını ve ölmesi için iki kere ateş ettiğini belirtti.

Slatten 2014 yılında da hüküm giymişti ancak federal bir temyiz mahkemesi, Slatten'in olaya karışan diğer Blackwater çalışanlarından ayrı yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Beş günlük müzakerenin ardından suçluluğu kanıtlanan Slatten’ın alacağı ceza ise henüz açıklanmadı.

Katliama karışan diğer Blackwater çalışanları Paul Alvin Slough, Evan Shawn Liberty ve Dustin Laurent Heard 30'ar yıl hüküm giymişti. Ancak federal temyiz mahkemesince diğer üç kişinin ayrı yargılanması gerektiği hükmüyle 30'ar yıllık bu cezalar iptal edilmişti.

