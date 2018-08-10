BKP'den TL'yi tedavülden kaldırma çağrısı

TL'deki değer kaybı Kıbrıs'ı da etkiledi. 'Kırılma noktasına ulaştık' açıklaması yapan Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 'TL’yi tedavülden kaldırarak, stabil bir para birimine geçmek şarttır' ifadelerini kullandı.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye’deki AKP iktidarının uyguladığı ekonomik ve siyasi politikalar sonucu, dövizde büyük devalüasyon gerçekleştiğini belirterek TL kullanan Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik yıkım yaşandığını ifade etti, hükümeti halkı rahatlatıcı tedbirler almaya çağırdı.

"Kırılma noktasına ulaştık” diyen Sonüstün, “Bu noktadan sonra iflas ve sosyal patlamalar kaçınılmazdır” dedi.

'STABİL PARA BİRİMİNE GEÇMEK ŞART'

TL’nin kullanımdan kaldırılarak, stabil bir para birimine geçilmesinin şart olduğunu dile getiren Sonüstün, “İlave istikrar tedbirleri almak, gümrük ve fonları düşürmek, bankalarla görüşüp borçlu kesimlerin yükünü hafifletecek tedbirler almak, ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevidir” diye konuştu.

'EKONOMİK ÇÖKÜŞ KAÇINILMAZ'

Sonüstün "Euro’nun 7,00 TL, Sterlin’in 7.50 TL’ye ulaştığı koşullarda ekonomik çöküntü kaçınılmazdır” diyerek buna karşı zamanında tedbir almak gerektiğini bildirdi.

"Uyguladığı baskıcı totaliter rejim sayesinde başta kendi halkı olmak üzere, bölge ülkeleri, Avrupa ve ABD ile girdiği kavga politikaları sonucunda, yaşanan ekonomik krizi yaratan AKP hükümeti ile ciddi görüşmeler yapmanın zamanı gelmiştir” diyen Sonüstün, hükümeti hızlı ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.