Birmingham'da iki camiye mancınıkla saldırı düzenlendi

İngiltere'nin Birmingham kentinde iki camiye mancınıkla saldırı düzenlendi.

Birmingham şehrinde akşam namazı sırasında iki camiye mancınıkla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Qamar ul Islam ve yakınındaki Al-Hijrah camilerine yapılan taşlı saldırıların ardından silahlı polis görevlilerinin güvenliği sağlamak amacıyla bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, nefret suçu kapsamına giren bu saldırılara ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı. Öte yandan, İngiltere'de göçmen düşmanlığının yükselişte olduğu ve benzeri saldırıların arttığı biliniyor.

Mancınıktan fırlatılan taşların boyutlarının birini öldürebilecek kadar büyük boyutta olduğu aktarıldı.

İngiliz nefret suçu denetleme örgütü Tell MAMA UK, camilere yapılan mancınık saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Saldırının Londra'daki İngiltere Parlamentosu önündeki güvenlik bariyerlerine arabayla çarpan 29 yaşındaki Birminghamlı birinin terör şüphesiyle tutuklanmasının ardından geldiği ifade ediliyor.