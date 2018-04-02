Birleşmiş Milletler'in Filistin önerisine ABD vetosu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi önerisi ABD'nin vetosuyla reddedildi.

BMGK Nisan ayı dönem başkanı Peru'nun BM Daimi Temsilcisi Gustavo Meza Cuadra basın toplantısı düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filistinlilerin ''Toprak Günü'' yürüyüşünde Gazze'de yaşanan şiddet olaylarını değerlendiren Cuadra, BMGK'nin bu olaylar üzerine geçen cuma acil toplandığını, İsrail'in orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep edildiğini ancak ABD'nin buna karşı çıkması nedeniyle BMGK açıklamasının kabul edilmediğini söyledi.