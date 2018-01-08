Birleşmiş Milletler'den Tamimi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ahed Tamimi'nin tutuklanmasıyla ilgili "İnsan haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık" dedi.