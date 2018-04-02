Birleşmiş Milletler'den Rakka açıklaması: Üçte ikisi yıkılmış

Birleşmiş Milletler (BM), ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinin üçte ikisinin yıkıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri, IŞİD'in 17 Ekim 2017'de tamamen çıkarıldığı Rakka'yı ilk kez ziyaret etti. Müfettişlere göre çatışmalarda kentin üçte ikisi yıkıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, BM ekibindeki Dünya Gıda Programı Suriye Direktörü Jakob Kern ise "6 ay önce IŞİD'den arındırılan şehir neredeyse tamamen yıkılmış" dedi.

Şehirdeki yerel konsey gönüllüleri ise hava bombardımanları ve çatışmalarda yıkılan altyapı, okul ve yol gibi hizmetler için 10 milyon dolar gerektiğini söylüyor.

ABD'nin desteklediği, YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri, aylarca süren çatışmaların ardından IŞİD'i Rakka'dan çıkarmıştı.

IŞİD, 2014'te ele geçirdiği Rakka'yı 3 yıla yakın bir süre "fiili başkenti" olarak ilan etmişti.

Kentte Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşı öncesi 200 bin kişi yaşıyordu.