Birleşmiş Milletler'den İngiltere'ye 'ırkçılık' uyarısı

Birleşmiş Milletler, İngiltere'yi gözaltında yaşanan orantısız siyah ölümleri sebebiyle uyardı.

İngiltere'de gözaltına alınan siyahların ve diğer azınlıkların "orantısız sayıda" ölmekte olduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, "yapısal ırkçılık" konusunda uyarıda bulundu.

Independent'ın aktardığına göre BM insan hakları uzmanlarından oluşan panelin açıklamasında Afrika kökenlilerin İngiltere'de polis tarafından fazla denetime tabi olduğu ve "suçlulaştırıldığı" konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca BM yetkilileri İngiltere'nin konuyla ilgili gerekli adımları atmadığını ve ölümlere karışan polisleri soruşturmadığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl siyahların polis gözetiminde ölümleri üzerine Londra'da kitlesel eylem gerçekleştirilmişti.