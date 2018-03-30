Birleşmiş Milletler'den iklim değişikliği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında açıklama yaptı. Guterres "Dünya liderleri tarafından kabul edilen ve Aralık 2015 yılında yapılan Paris Anlaşması yürürlüktedir. Bilim adamları artık 2020'de hızlandırılmış bir eylem yapılmadıkça, Paris hedefinin ulaşılamaz hale gelebileceğinden endişe ediyorlar. 2017'nin iklim kargaşasıyla geçti. Uzmanlar 2018'in daha fazlasını getireceğine dikkat çekiyorlar. Ülkelerin harekete geçmesi için daha ne kadar alarm zilinin çalması gerektiğini merak etmeye başlıyorum" dedi.

Guterres ilkim değişikliklerinin insanlar üzerindeki etkisine vurgu yaparak “Bu olayı insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdittir. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın son bilgileri, iklim değişikliğinin hızının durmak bilmediğini gösteriyor. Enerji ile ilgili karbondioksit emisyonlarının yüzde 1,4 oranında artmış ve 32.5 milyar ton tarihin en yüksek rakamıdır. Dahası, havaya bağlı felaketler sebebiyle 320 milyar dolar ekonomik zarara yol açarak 2017'de zirve yapmıştır. 2017 Atlantik kasırgası en yıkıcı olanıdır. Sosyal ve ekonomik anlamda, bir anda onlarca yıllık gelişim yıkılmıştır. Güney Asya'da, büyük muson selleri 41 milyon insanı etkiledi. Afrika'da şiddetli kuraklık yaklaşık 900 bin insanı evlerinden etti. Kontrol edilemeyen yangınlar dünya çapında yıkıma neden oldu. Kutuplarda kışın deniz buz örtüsü en düşük ve okyanuslarda sıcaklık en üst seviyede seyretmiştir" ifadelerini kullandı.