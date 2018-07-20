Birleşmiş Milletler'den Gazze açıklaması

İsrail ordusunun bugün Gazze'ye savaş uçakları ve tank atışları ile yaptığı saldırıya dair BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov açıklama yaptı. Mladenov, "Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı" dedi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mladenov, "Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." ifadelerini kullandı. Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gaza" ve "Palestinians" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki herkesin eşikten (savaşın eşiği) geri adım atması gerekiyor. Gelecek hafta değil. Yarın değil. Hemen şimdi! Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." şeklinde yorum yaptı. İsrail ordusu, bugün Gazze’ye savaş uçakları, tank atışı ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABER İsrail'den Gazze'ye saldırı