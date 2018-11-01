Birleşmiş Milletler, Küba'ya yönelik ablukayı mahkum etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya 1960 yılından bu yana uyguladığı ablukayı bir kez daha mahkum etti. Toplantıda temsil edilen ülkelerden 189'unun oylarıyla tavsiye kararı kabul edilirken, ABD ve İsrail ret oyu verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya 1960 yılından bu yana uyguladığı ablukayı bir kez daha mahkum etti.

Toplantıda temsil edilen 193 ülkeden 189'unun oylarıyla tavsiye kararı kabul edilirken, ABD ve İsrail ret oyu verdi. ABD ablukasının kaldırılmasına dönük kararın 27'nci kez oylamaya sunulduğu toplantıda, Moldova ve Ukrayna ise oy kullanmayarak tarafsız kaldı.

Abluka altında geçen yaklaşık 66 yılın Küba'ya toplam maliyetinin yaklaşık 933 milyar doların düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

'EN UZUN SÜREN SOYKIRIM'

Yalnızca geçtiğimiz yıl Küba’ya 4 milyar dolar zarar mal olan abluka 1962 yılından bu yana uygulanıyor. Abluka, süresinin uzunluğu ve çok sayıda Kübalı’nın ölümüne sebep olduğu için dünyanın en uzun süren soykırımı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıl BM’de düzenlenen oylamada 193 üye ülkenin 191’i ablukanın kaldırılması için Küba lehine oy kullanırken, yine sadece ABD ve İsrail karşı oy kullanmıştı.

ABLUKANIN UZUN TARİHİ

1962 yılında dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından genişletilerek bugünkü halini alan ekonomik abluka ile ABD ve müttefikleri ile Küba’nın ticari ilişkileri kesildi. Özellikle dolar üzerindeki yasak Küba’nın finans yapısı üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. Kapsamlı abluka ile Küba, uluslararası alanda yapılacak tüm yardımlardan da mahrum bırakıldı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından ablukanın yıkıcı etkilerini daha da ağır hisseden Küba’da bu yıllar hala “özel dönem” adıyla anılıyor.

Uzun yıllar sürdürülen mücadele ve dayanışmanın ardından 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından “reforme” edilen ablukanın hükümleri ise büyük oranda pratik uygulamaya dökülemedi.

2016 yılında Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ise tüm hükümleri geri getirerek, tarım, turizm, teknoloji ve ekonomik alanda ciddi yaptırımlar uyguladı. Ancak SSCB’nin çözüldüğü 90’lı yılların başından bu yana Küba’ya yönelik abluka uluslararası alanda desteğini kaybederken, ABD’nin bu konudaki meşruiyetinin ise zayıfladığı görülüyor.