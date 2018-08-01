Birleşmiş Milletler: 8 milyon Yemenli açlık çekiyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 8 milyon Yemenlinin açlık çektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'deki çatışmaların dünyanın en büyük açlık krizine neden olduğunu, 18 milyon Yemenlinin bir sonraki yiyecekleri yemeğin nereden geleceğini bilmediğini, 8 milyon Yemenlinin ise açlık çektiğini açıkladı.

Dünya Gıda Programı, Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesi yüzünden her yıl 1 milyondan fazla insanın açlığa sürüklendiğini, 22 milyon insanın ise acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Açıklamada, Yemen'in milyonlarca insana gıda ve tıbbi yardımın geldiği Hudeyde kentinde yaşanan çatışmalardan özellikle endişe duyulduğu bildirildi. Suudi Arabistan bir süredir Hudeyde'ye karşı harekat yürütüyor.

Dünya Gıda Programı'nın yaptığı açıklamada Hudeyde ve uzak bölgelerde yaşanan çatışmaların artması acil gıda ve yardıma muhtaç 1,1 milyon insanın yerlerini terk etmesine yol açabileceği ifade edildi.