Birleşmiş Milletler: 30 Mart'tan beri 254 Filistinli öldürüldü, 23 bini yaralandı

Birleşmiş Milletler, 30 Mart'ta başlayan Gazze eylemlerinin ardından 254 Filistinlinin öldürüldüğünü, 23 binininse yaralandığını duyurdu.

Gazze'de 30 Mart'ta başlayan "Büyük Geri Dönüş" eylemlerinde 254 Filistinlinin öldürüldüğü, 23 binininse yaralandığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler raporuna göre İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerden 44'ü çocuk, 4'üyse kadın.

Rapora göre yaralanan 23 bin 603 Filistinli arasında 5 bin 183 erkek çocuk, 464 kız çocuk, 1437 kadın bulunuyor.

TRUMP'IN KARARI ÖLÜM GETİRDİ

En çok ölüm yaşanan ayın 80 Filistinlinin yaşamını yitirdiği Mayıs ayı olduğu aktarılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almış, bu karar üzerine yapılan eylemlere İsrail güçlerinin saldırısı sonucu çok sayıda ölüm yaşanmıştı.

Raporda çok sayıda Filistinlinin İsrail güçlerinin eylemcilere karşı gerçek mermi kullanmasından kaynaklandığı bildiriliyor.