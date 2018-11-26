Birleşik Arap Emirlikleri’nden İngiltere’ye ‘af’ jesti

Birleşik Arap Emirlikleri, casusluk yaptığı suçlamasıyla hakkında müebbet hapis kararı verdiği İngiliz doktora öğrencisini affederek serbest bıraktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İngiltere arasında krize neden olan, casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan İngiliz akademisyen Matthew Hedges bugün affedilerek serbest bırakıldı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan tarafından affedilen 31 yaşındaki doktora öğrencisi Hedges'in resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkeyi terk edebileceği açıklandı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık'ta kutlanacak "47. Ulusal Gün" münasebetiyle Devlet Başkanı Al Nahyan'ın aralarında Hedges'in de bulunduğu 700 kişi için "hemen yürürlüğe giren bir başkanlık affı çıkardığı" belirtildi.

Durham Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Matthew Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta casusluk iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “harika bir haber” yorumunda bulundu ve “Her ne kadar suçlamaları kabul etmesek de BAE hükümetine bu konuyu hızlıca çözdüğü için müteşekkiriz” dedi. Hunt daha önce yaptığı açıklamada konunun çözüme kavuşturulmaması durumunda diplomatik sonuçları olacağını söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de, Hedges'in müebbet hapse çarptırılması kararıyla ilgili "Karar karşısında derin hayal kırıklığına uğradık ve endişeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.