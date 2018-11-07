Birleşik Arap Emirlikleri, Somaliland'de askeri üs kurdu. Üssün Haziran ayından itibaren faaliyetlerine başlayacağı belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Somali'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de askeri üs kurdu. Sahil gözlem sistemleri bulunan üssün Haziran ayında faaliyete başlayacağı aktarılıyor.

BAE, son yıllarda "Afrika Boynuzu" olarak bilinen bölgede askeri varlığını artırarak, bölgedeki ticaret yollarını denetim altına almaya çalışıyor.

ERİTRE'DE DE BAE ÜSSÜ VAR

Petrol tankerleri ve kargo gemileri tarafından kullan rotada BAE'nin Somaliland dışında Eritre'de de askeri varlığı bulunuyor.

BAE'nin Yemen'de Suudi koalisyonuyla birlikte hareket etmesinde, Yemen'in coğrafi önemi de rol oynuyor.

800 KİLOMETRELİK SAHİL HATTINI İZLEYECEKLER

Somaliland'in Berbera kasabası yakınlarında kurulan üssün, 800 kilometrelik sahil hattını izlemek için kullanılacağı belirtiliyor.

Somaliland'in eski BAE büyükelçisi Bashe Awil Omar, "BAE askeri üssü bütün bölgeye yardım edecek, korsanlığı, yasadışı balıkçılığı, zehirli atıkları engelleyecek, sahili koruyacak kaynaklara sahip değiliz" diyerek üssün varlığını savunuyor.

BAE tarafından inşa edilen üssün gerekli olduğunu söyleyen Omar'a göre "BAE bölgenin ticaret ağının merkezi haline geldi, bu konumun korunması için ticaret hattının güvenceye alınması gerekiyor".

ÜSSÜN İNŞASI İÇİN 90 MİLYON DOLAR HARCANDI

BAE Dışişleri Bakanlığı, üsle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Şarika merkezli Divers Marine Contracting isimli şirketin yöneticisi Abdullah Derviş geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şirketinin üssün inşası için 90 milyon dolar aldığını duyurmuştu.

Somaliland'e inşa edilen üs, ilk kez 2016 yılında tartışılmaya başlanmıştı. Dönemin Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, BAE'nin Eritre'ye kurduğu üsten rahatsızlık duyduklarını ifade etmişti.

Eritre ile sorun yaşayan Etiyopya, üssün Eritre yerine Somaliland'e kurulmasını talep etmişti.