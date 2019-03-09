Bir skandal açıklama da Brezilyalı bakandan: Cinsiyet eşitliği aile içi şiddeti artırır

Brezilya’da faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun atadığı, aynı zamanda bir evanjelik vaiz olan Aile Bakanı’nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ndeki skandal ifadeleri tepkilere yol açtı.

Brezilya’da bu yılın başında göreve gelen faşist hükümetin Kadın Bakanı Damares Alves, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmada, erkek ve kız çocuklarına eşit olduklarını öğretmenin ev içi şiddete yol açacağını ileri sürdü. Aynı zamanda evanjelik bir vaiz olan ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen Alves’in bu garip açıklaması tepkilere yol açtı.

teleSUR’un haberine göre Alves, 8 Mart dolayısıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Erkek çocukları, kızların hak ve fırsatlar açısından eşit ama kadın olarak farklı olduklarını ve onların sevilmeye, kadın olarak saygı görmeye ihtiyaç duyduklarını anlamalılar”.

Alves bu sözleri kadına şiddete yönelik bir kampanya başlatacaklarını açıkladığı konuşmasında dile getirdi.

‘ERKEK ÇOCUĞU EŞİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSE KIZLARA VURABİLİR’

Alves konuşmasının devamında şöyle dedi: “Geçmişte bazı ‘ideolojilerin’ vaaz ettiği gibi, eğer erkek çocukları kız çocuklarının kendileriyle eşit olduğunu düşünürlerse, o zaman ‘madem kızlar eşit onlara vurulmasıyla da baş edebilirler’ diye düşüneceklerdir.”

‘KIZLARA ÇİÇEK VERMEYİ VE KAPI TUTMAYI ÖĞRENECEKLER’

Erkek çocuklarının kızların fiziksel olarak “farklı” olduklarını ve “onlara sevgi gösterilmesi gerektiğini” öğreneceklerini anlatan Brezilyalı bakan, yeni oluşturacakları program ile erkek çocuklarına erken yaşlardan itibaren “kız çocuklarına çiçek vermeleri” ve “arabaya binerken kapı tutmaları” gerektiğini öğreteceklerini söyledi.

‘ŞİDDETİ KUAFÖRLER TESPİT EDECEK’

Alves yeni kampanyada güzellik uzmanlarını da kullanacaklarını belirterek manikürcülerden kadınların tırnaklarını yaparken, ellerine kollarına bakıp şiddete uğrayıp uğramadıklarını tespit etmelerini isteyeceklerini de söyledi. Brezilyalı bakan bunun için kuaförleri de eğiteceklerini açıkladı.

Brezilya’da 2017 yılında 4 bin 539 kadın öldürüldü. Bu cinayetlerden bin 133’ü “kadın cinayeti” olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşında göreve başlayan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Damares Alves’i Kadın, Aile ve İnsan hakları Bakanlığı’na atamıştı.

