Bir kadın katilinin öyküsü

40 yıl önce karısını öldürerek cezaevine giren Albert Flick geçen yıl işlediği bir cinayet için mahkum edildi. Dünya basınında ilgi gören, hikayenin sahnedeki kahramanı Flick'ti ama olaylar 'manyak ve yaşlı katil' klişesine sığacak gibi değil.

ABD'den gelen suç haberleri çoğu zaman yarı magazin bir içerikle Türk basınına da yansıyor.

Seri katiller, kanlı cinayetler, "suç makineleri" gazetecilik deyimiyle her zaman satıyor.

Bugünlerde ülkemiz basınında da yer bulan bir olaysa, haber oluşuyla değil ama kendi varlığıyla üzerinde durmaya değer.

Albert Flick adında bir adamın 2010 yılında "artık suç işleyemez" denilerek serbest bırakılmasından sonra yaşananlar ve geçen yıl işlediği bir cinayet ülkemiz basınında bu şekilde sunuldu: Yaşlı diye salıverilen mahkum, çıkar çıkmaz cinayet işledi.

Aslında örneğin CNN de benzer bir başlık seçmişti: Bir zamanlar tehlikeli olamayacak kadar yaşlı olduğuna karar verilerek salıverilmiş olan katil yeniden mahkum edildi. (Once deemed too old to be dangerous, a murderer is convicted again)

KADIN DÜŞMANLIĞINDA KANLI BİR 40 YIL

People.com sitesinde yayımlanan bir haber dosyası ise bu başlıklardan fazlasını söylüyor.

People.com'un haberine göre Flick ilk cinayetini 1979 yılında 35 yaşındaki karısı Sandra'yı öldürerek işliyor. Karısının Flick'ten boşanmak üzere başvururken, polis gözetiminde evi terk etmesini de sağladığı, bundan üç hafta sonra ise eşyalarını almasını istediği belirtiliyor.

Eşyalarını almak üzere geldiği evde karısını bıçaklayarak öldürüyor. Olaya şahit olan Sandra'nın 12 yaşındaki kızı kaçarak komşulara haber veriyor ve Flick hakkında komşularına bilgi verecek kadar yaşayan Sandra'nın katili olarak yargılanarak cezaevine giriyor.

Flick, bu cinayeti işlediği sırada 19 yıldır aynı kurabiye dükkanında çalışmakta olan bir savaş gazisi.

30 yıl hapse mahkum edildiği yargılamada ailesi "Flick'in aslında iyi bir adam olduğuna ama bir şiddet atmosferinde yetiştiğine" tanıklık ediyor.

Flick, iyi hali nedeniyle 9 yıl erken salıveriliyor.

FLICK'IN SALDIRILARI SIRADANLAŞIYOR

Öte yandan serbest kaldıktan sonra da kadınlara dönük saldırgan eylemleri sürüyor. Sıkça yaşanan Flick'in bu nedenle hapse girip çıkması oluyor.

2007 yılında "çıktığı" bir kadına çatalla saldırdığı için tutuklanıyor.

2010 yılında bir başka kadına saldırısında polis tarafından bir yangın merdiveninde kendini asmaktayken bulunuyor.

2014 yılında yine bir kadına yönelik tehditleri sonrasında yargılanıyor ve 2016 yılında yeniden cezaevine konuluyor.

Serbest kaldıktan sonra yeğeniyle birlikte kaldığı bir evde yaşamak üzere New York'a dönüyor. Burada 48 yaşında Kimberly Dobbie adında bir kadınla kütüphanede tanışıyor.

Kimberly Dobbie, çocukları ile birlikte bir barınakta kaldıklarını ama kendi evlerine çıkmaya hazırlandıklarını söylüyor Flick'e. Flick çocuklara yemek ısmarlıyor.

Takıntılı bir şekilde takip ettiği Kimberly Dobbie'yi, bir çamaşırhanede öldürüyor. İkizlerinin önünde.

Geçtiğimiz Çarşamba mahkeme Flick'i 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

BU KADAR MÜSAMAHA SUÇA TEŞVİK SAYILIR

Kadınları hedef seçen takıntılı bir savaş gazisi.

Çok sayıda yaralama, bir kısmı ölümle sonuçlanabilecek saldırılar ve iki cinayet.

İyi hal indirimi ile erken çıkılan hapis cezaları...

İşlediği bir başka saldırıdan sonra "artık çok yaşlı, bir şey yapamaz" denilerek serbest bırakılması...

Gazetelere cinayet işleyen ve "malesef" serbest bırakılmış bir deli olarak yansıtılan Flick vakasında asıl haber değeri taşıyansa kadın düşmanı bir savaş gazisine Amerikan adaletinin gösterdiği müsamaha oluyor.