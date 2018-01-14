Bir haftadır yanan tanker battı

Çin'de 6 Ocak'ta kargo gemisi ile çarpışan ve yanmaya başlayan İran petrolü taşıyan tanker battı.

Çin’de 6 Ocak’ta bir petrol tankeri ile kargo gemisi çarpışmıştı. Çin medyası, yaklaşık bir haftadır Doğu Çin Denizi’nde yanan petrol tankerinin günler sonra battığını duyurdu.

Çinli yetkililer, gece saatlerinde birden alevlenen tankerin TSİ 07.00 battığını açıkladı. Tankerden yükselen dumanların yaklaşık bin metreye kadar yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan İranlı yetkililer, petrol taşıyan Panama bandıralı Sanchi adlı tanker ile ve kargo gemisinin çarpışmasının ardından 30’u İran, 2’si Bangladeşli 32 kişilik mürettebatın öldüğünü açıkladı.

Elverişsiz hava koşullarına rağmen günlerce süren arama kurtarma çalışmalarına 13 gemi ve İranlı komando birlikleri de katılmıştı. Dün sürdürülen kurtarma çalışmalarında 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı. İranlı yetkili Muhammed Rastad, mürettebattan birinin canlı olarak kurtarılmasına dair herhangi bir umudun kalmadığını dile getirdi.