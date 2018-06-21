Bir geleneğin sonu mu: Güney Kore, köpek eti tüketimini yasaklamayı konuşuyor

Güney Kore'de bir mahkemenin köpeklerin etleri için öldürülmesini mahkum eden kararı, köpek çiftliği sahiplerini kızdırdı. Karar, ülkedeki köpek eti tüketimi alışkanlığının sona ermesi için bir dönüm noktası olabilir.

Güney Kore'de bir mahkeme, köpekleri etleri için öldürmenin yasadışı olduğuna karar verdi. Bu karar, hayvan hakları aktivistlerinin, uygulamayı tamamen yasaklayan yasaların önünü açabileceğini söyledikleri bir dönüm noktası olarak niteleniyor.

Karar, bir köpek çiftliği işletmecisine karşı hayvan hakları aktivistlerince açılan davada çıktı. Perşembe günü Bucheon Şehri mahkemesi tarafından yapıldı.

Çiftlik sahibi, hayvanları öldürmek ve hijyen kurallarını ihlal etmek suçlarıyla, 2.700 dolar para cezasına çarptırıldı.

Karar, köpeklerin etleri için öldürülmesini yasadışı bulduğu için büyük anlam taşıyor. Avukat Kim Kyung-eun, kararın köpek eti tüketimini tamamen yasaklamanın yolunu açacağını ifade ediyor.

Öte yandan mahkemenin tutumu, köpek eti tüketimini ve lisanslı mezbahaların yasallaşmasını isteyen köpek çiftliği sahiplerini kızdırdı.

Köpek çiftlikleri derneği temsilcisi konu hakkında yaptığı yorumda; “Bu çok çirkin. Köpeklerin et tüketimi için öldürülmesinin, bir hayvanın öldürülmesi anlamına geldiği yönündeki kararı kabul edemeyiz" dedi.

Güney Kore'de, ülke çapında 17 bin köpek çiftliği bulunurken, çiftlik sahipleri, “yemeklik köpekler ve evcil köpekler" ayrımı yapılması gerektiğini düşünüyor.