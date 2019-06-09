Bir de G20 deniyor: İnternet devlerini vergilendirme kararı

G20 ülkelerinin maliye bakanları, Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirmek için ortak karar aldı. Klasik sanayi kuruluşlarına göre çok daha az vergi ödeyen internet devlerine, daha önce vergi düzenlemesi getirilmeye çalışılmış, anlaşmaya varılamamıştı. Son karar da 2020'de uygulama hedefiyle alındı.

G20 grubu, Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirmek için ortak karar aldı.

VERGİLER İÇİN MÜŞTERİLERİN ÜLKELERİ BAZ ALINACAK

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Japonya'nın Fukuoka kentinde toplanan G20 ülkelerinin maliye bakanları; Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi uluslararası operasyonlar yürüten küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirme kararı aldı. Konuyla ilgili alınan ortak kararda, "Konsensüs temelli bir çözüme yönelik çabalarımızı, 2020 yılında sunacağımız nihai raporda iki katına çıkaracağız" denildi. G20 maliye bakanları, söz konusu firmalar için 2020 yılının sonuna dek küresel çapta geçerli olacak asgari bir vergi seviyesi belirleme üzerinde anlaştı. Ayrıca hazırlanacak yeni vergi hukukuna göre internet devleri bundan böyle vergilendirilirken, şirket merkezlerinin olduğu ülke değil, hizmet verilen müşterilerin ve kullanıcıların yaşadığı ülkeler baz alınacak.

DAHA ÖNCE YAPILAMADI

Google, Facebook ve benzeri şirketler, 20'nci yüzyıldan bu yana yürürlükte olan vergi kanunları sayesinde klasik sanayi kuruluşlarına kıyasla çok daha az vergi ödüyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geçtiğimiz yıllarda da "dijital vergi" adı altında, bu şirketlere yönelik bir vergi düzenlemesi için girişimlerde bulunmuş ancak bu çaba Facebook gibi şirketlerin Avrupa merkezlerini topraklarında barındıran ve bu şirketlerden düşük vergi alan İrlanda’nın ve İskandinavya ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle sonuca ulaşamamıştı.