Bir Arap lideri daha Şam'ı ziyaret edecek

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in 16 Aralık’ta Suriye’yi ziyaretinin ardından Moritanya Cumhurbaşkanı Abdülaziz'in de Ocak ayında Şam’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Sputnik’in konuya vakıf bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Velid Abdülaziz, 10 Ocak 2019’da Şam’a resmi bir ziyarette bulunacak. Bu, Suriye'de çatışmaların başladığı günden bu yana, Şam'a yapılan ikinci Arap lideri ziyareti olacak.

Moritanya Cumhurbaşkanı Abdülaziz’in 10 Ocak'ta Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten kaynak, ziyaretin daha önce için planlandığını, eğer gerçekleşseydi Şam’ı ziyaret eden ilk Arap lider olacağını söyledi. Ancak Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir 16 Aralık’ta Suriye’yi ziyaret etti.

Daha önce yerel basının Nuakşot’taki Suriye büyükelçiliğine dayandırarak verdiği habere göre, Moritanya Cumhurbaşkanı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın davetini kabul etmeye karar verdi. Moritanya, Suriye ile diplomatik ilişkilerini koparmadı, ülkenin büyükelçiliği Suriye krizi döneminde de çalışmalarını sürdürdü.

