Binlerce Kübalı doktor baskılar sonucu Brezilya'dan ayrılıyor

Brezilya'nın yeni Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde bulunan 11 binden fazla Kübalı doktoru 'yetersizlik' ve 'mali yük' oluşturğu gerekçesiyle hedef aldı. Beş yıl içerisinden 113 milyondan fazla hastaya ulaşan Kübalı doktorların baskıların ardından ülkesine geri döneceği açıklandı.

1 Ocak itibariyle Brezilya’da Başkanlık koltuğuna oturacak faşist lider Jair Bolsonaro, Küba ile diplomatik ilişkileri hedef alan açıklamalara devam ediyor.

2013 yılından bu yana Brezilya’da yoksul kesimlerin yaşadığı bölgelere sağlık hizmeti taşıyan 11 bin Kübalı doktoru hedef alan Bolsonaro, tehit ve hakaretler içeren açıklamalarda bulundu. Küba’dan yapılan açıklamada Bolsonaro’nun dayatmaları sonucunda Kübalı doktorların geri çağırılacağı duyuruldu.

'YÜZDE 75 YETMEZ TAMAMINI ÖDEMELİ'

Brezilya’da bulunan Kübalı doktorların eğitimlerinin sorgulanmasını belirten Bolsonaro, “doktorlarının lisanslarının yenilenmesi gerektiğini” söyledi. Küba’da bulunan doktorların maaşlarının yüzde 75’inin Küba tarafından karşılanmasını “eleştiren” Bolsonaro, Küba’nın ücretlerin tamamını ödemesini talep etti.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bolsonaro’nun ifadeleri için “Doktorlarımızın varlığına karşı aşağılayıcı ve tehdit edici” denildi. Bakanlık, açıklamada “Doktor Programından” çekildiklerini duyurdu.

Küba’nın karanın ardından Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bolsonaro, “Program eğer koşulları kabul ederlerse devam edecek. Küba ne yazık ki kabul etmedi” dedi. Doktor Programı'nı "köle emeği" olarak niteleyen Bolsonaro, "kalmak isteyen Kübalı doktorlara sığınma hakkı verebilirim" dedi.

5 YILDA 113,5 MİLYON HASTAYA ULAŞILDI

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı ise 5 yıldır devam eden program kapsamında Kübalı doktorların yaklaşık 113,5 milyon hastaya baktığını açıkladı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü’nün öncülüğünde Brezilya Sağlık Bakanlığı ile Küba Halk Sağlığı Bakanlığı arasında 2013'te başlatılan program kapsamında, Brezilya'daki doktor eksikliği için diğer ülkelerden 15 bin doktor yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.